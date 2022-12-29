El CDI “Pasitos de vida” disfruta a pleno la colonia de vacaciones

El CDI Pasitos de Vida continúa desarrollando las actividades de la Colonia de Vacaciones destinadas a los más pequeños, con múltiples propuestas recreativas como juegos, actividades de pintura y jornadas de diversión en la pileta. Destacamos el compromiso y la dedicación del personal municipal, que acompaña cada actividad con responsabilidad, cuidado y mucho cariño, brindando...

Avanzan las obras de ampliación del Centro vecinal de Santa Ana

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, a través del personal de Obras Públicas, avanza de manera sostenida en la obra de ampliación y mejora del Centro Vecinal del barrio Santa Ana. Bajo la consigna “En San Pedro, la obra pública no se detiene”, se trabaja en la construcción de nuevos espacios que incluyen un...

Continúa el plan de desmalezado en los barrios de la ciudad

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy continúa avanzando con el plan integral de desmalezado, a través de trabajos realizados por el personal de Espacios Públicos en distintos puntos de la ciudad. Durante la tarde, el personal municipal llevó a cabo tareas de limpieza y desmalezado en el barrio La Merced, específicamente en el sector...

Venezuela liberó a 24 presos políticos en un operativo nocturno

El Foro Penal confirmó la excarcelación de ciudadanos venezolanos y extranjeros detenidos en La Crisálida y El Rodeo 1. La organización de derechos humanos esta verificando si hubo más liberaciones durante la madrugada del lunes. La organización de derechos humanos Foro Penal confirmó en la madrugada de este lunes la liberación de 24 presos políticos en Venezuela, según...

Qué lugar ocupará la Argentina en 2026 entre los países con más inflación del mundo, según un ranking del FMI

Mientras se desarrolla el plan del Gobierno para desacelerar el aumento de precios, la economía argentina logrará ubicarse este año entre las primeras 30 del mundo. Aún con una inflación que se mantiene entre las más altas del planeta, la Argentina será una de las 30 mayores economías del mundo en 2026. Según un relevamiento que realizó Visual...

Entrega de EPP para fortalecer las tareas ambientales en la ciudad

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, encabezada por el intendente Julio Bravo, llevó adelante la entrega de elementos de protección personal (EPP) al personal que cumple funciones en la Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el objetivo de fortalecer y garantizar el desarrollo seguro de las distintas tareas que se realizan en...

