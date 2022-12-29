Avanzan las refacciones en la escuela de Configuración de Apoyo N°5
La gestión municipal del Intendente Julio Bravo avanza con los trabajos en los distintos establecimientos educativos. En las instalaciones de la escuela de Configuración de Apoyo N°5 se realiza pintura y colocación de mosaicos en el piso del salón. A cargo de la Dirección de Obras Públicas, se cumplió con el pintado de las paredes
Visita y colaboración con el Colegio Nº 14 de San Pedro
Esta mañana, el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Pedro Gabriel Garcia, junto con la Diputada Provincial Gisel Bravo y la Jefa de Región IV Cecilia Martínez, visitaron las instalaciones del colegio 14 de nuestra ciudad y garantizaron la asistencia y colaboración con la institución. Las gestiones para esta visita y demás detalles fueron
Fuerte operativo de desmalezamiento en el acceso norte a la ciudad
Este martes por la mañana, personal de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy realizó un importante operativo de desmalezamiento en la rotonda del acceso norte a nuestra ciudad y en las márgenes de ruta nacional 34 con motivo de mejorar la visibilidad y accesibilidad al sector. Por pedido del Intendente Julio Bravo, personal de
EL EVENTO ES GRATUITO Y CON ACCESO LIBRE
Ante las consultas recibidas, informamos que el evento del 25 de febrero en Plaza Belgrano es totalmente gratuito.El sector de palco y tribunas permanecerá vallado de manera preventiva, ya que se están realizando trabajos de refuerzo de estructuras, armado de escenografía y montaje técnico de sonido para garantizar seguridad y organización.El acceso al sector habilitado
El corso de San Pedro recibió la declaración Cultural y Turístico
Durante el fin de semana, San Pedro de Jujuy vivió la séptima y octava noche de los mejores corsos del norte recibiendo la Declaración Cultural y Turístico desde la Secretaría de Cultura De la provincia. Otra vez, casi 40 mil espectadores dijeron presentes. Impulsado por la gestión municipal del Intendente Julio Bravo, se cumplió con
La Escuela Municipal de Ciclismo sigue creciendo
La primera y única escuela municipal de ciclismo crece en San Pedro de Jujuy. Impulsada por la comuna que dirige el Intendente Julio Bravo, cuenta con más de 50 niñas y niños que se reúnen en el espacio verde del acceso sur entre avenida Mateo y calle Claverie. Después de unos encuentros de Ciclismo Kids
