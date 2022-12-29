Avanzan las refacciones en la escuela de Configuración de Apoyo N°5

La gestión municipal del Intendente Julio Bravo avanza con los trabajos en los distintos establecimientos educativos. En las instalaciones de la escuela de Configuración de Apoyo N°5 se realiza pintura y colocación de mosaicos en el piso del salón. A cargo de la Dirección de Obras Públicas, se cumplió con el pintado de las paredes...